04.10.2019, 18:35

Лукашенко: "А не замахнуться ли нам с Украиной на проведение Олимпиады?"

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rus.delfi.ee
EST 13
Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: Nikolai Petrov, Sputnik

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире заявил, что этим странам по силам совместно провести Олимпийские игры.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам по силам", - приводит слова белорусского лидера "Прессбол".

Несколько лет назад Украина подавала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове, но из-за нехватки средств вынуждена была отказаться от этой затеи.

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