Лукашенко: "А не замахнуться ли нам с Украиной на проведение Олимпиады?"

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам по силам", - приводит слова белорусского лидера "Прессбол".

Несколько лет назад Украина подавала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове, но из-за нехватки средств вынуждена была отказаться от этой затеи.