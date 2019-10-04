Лукашенко: "А не замахнуться ли нам с Украиной на проведение Олимпиады?"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире заявил, что этим странам по силам совместно провести Олимпийские игры.
"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам по силам", - приводит слова белорусского лидера "Прессбол".
Несколько лет назад Украина подавала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове, но из-за нехватки средств вынуждена была отказаться от этой затеи.
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