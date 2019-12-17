Лучший российский велогонщик может сменить гражданство. Причина — преследование ВАДА

Об этом Закарин заявил во время сборов своей новой команды ССС.

”У меня была такая идея, — сказал он — Я хотел бы соревноваться под любым флагом".

Последние шесть лет Закарин живет на Кипре. Однако вряд ли он сможет получить гражданство Республики Кипр к началу Олимпиады в Токио. К тому же даже в случае благоприятного стечения обстоятельств, квоты между странами уже распределены. Но сам спортсмен считает, что это могло бы стать вариантом на будущее.

Закарин уже пропустил Олимпийские игры 2016 года, из-за того, что российским спортсменам, имевшим в прошлом проблемы с допингом, поначалу запретили участвовать в Играх. Когда этот запрет был снят, до старта в Рио оставалось меньше двух дней, и российский велогонщик попросту не успел добраться из Европы в Южную Америку.

В настоящее время неизвестно, будут ли приняты какие-то особые санкции в отношении спортсменов, имевших в прошлом дисквалификации за допинг, но отсутствующих в списке МакЛарена и московской лаборатории РУСАДА. Дисквалификация Закарина истекла еще в юниорском возрасте спортсмена. Сам он подчеркивает, что сдал за год около 100 допинг-проб и все они были сделаны за пределами России.

Ильнур Закарин побеждал на этапах супермногодневок "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс", выигрывал престижную многодневку "Тур Романдии", дважды завоевывал звание чемпиона России в индивидуальной гонке.