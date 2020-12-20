Лучшей молодой легкоатлеткой года в Эстонии признана спортсменка из Ида-Вирумаа

В субботу, 19 декабря, Эстонский союз легкой атлетики на гала-вечере назвал лучших спортсменов года. Впервые лучшими легкоатлетами года стали метательница молота Кати Оялоо и марафонец Тийдрек Нурме, передает rus.err.
Лучшими молодыми легкоатлетами (возрастная категория до 23 лет) стали прыгунья в длину Лисханна Ильвес и многоборец Йоханнес Эрм.
Лучшими молодыми легкоатлетами (возрастная категория до 20 лет) признали Екатерину Миротворцеву (спортивная ходьба) из Силламяэ и Ээрика Хаамера (прыжки с шестом).
Кати Оялоо в этом году установила новый рекорд Эстонии в метании молота (71,50 м), а Тийдрек Нурме побил рекорд страны в полумарафоне.
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