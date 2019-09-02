Лийна Чернов и Ибрагим Мукунга выиграли "забег двух мостов" в Пярну

Соревнования на дистанции 10 км были уже 19-ми по счету — сообщает rus.err.ee
Представитель Кении Ибрагим Мукунга и эстонка Лийна Чернов уже выигрывали забег — и в прошлом, и в позапрошлом году.
Второе место в мужском зачете занял Карел Хуссар, третье — латыш Славис Грушевс. У женщин второе место досталось Екатерине Патюк, третьей финишировала Лили Луйк.
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Цискаридзе жестко высказался о родителях бездарных детей
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят