02.09.2019, 18:01

Лийна Чернов и Ибрагим Мукунга выиграли "забег двух мостов" в Пярну

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rus.delfi.ee
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Лийна Чернов и Ибрагим Мукунга выиграли "забег двух мостов" в Пярну
Фото: rus.err.ee

Соревнования на дистанции 10 км были уже 19-ми по счету — сообщает rus.err.ee

Представитель Кении Ибрагим Мукунга и эстонка Лийна Чернов уже выигрывали забег — и в прошлом, и в позапрошлом году.

Второе место в мужском зачете занял Карел Хуссар, третье — латыш Славис Грушевс. У женщин второе место досталось Екатерине Патюк, третьей финишировала Лили Луйк.

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