Лийна Чернов и Ибрагим Мукунга выиграли "забег двух мостов" в Пярну

Представитель Кении Ибрагим Мукунга и эстонка Лийна Чернов уже выигрывали забег — и в прошлом, и в позапрошлом году.

Второе место в мужском зачете занял Карел Хуссар, третье — латыш Славис Грушевс. У женщин второе место досталось Екатерине Патюк, третьей финишировала Лили Луйк.