Лидер сборной Эстонии нашел работу в экзотическом Катаре

С 2015 года Венно выступал в Турции. Его последним клубом был "Галатасарай", в котором эстонский легионер был на хорошем счету. Однако пандемия коронавируса вынудила клуб отказаться от услуг иностранных волейболистов.

"Некоторые команды в Турции проявляли интерес, но конкретики было мало. Ждать не хотелось", - приводит слова Венно портал Волейбольного союза.

"Знаю, что в Катаре 3-4 команды претендуют на первое место, в том числе и "Полиция", которая в предыдущем сезоне была второй. Уровень лиги вполоне приличный - в Катаре выступают много опытных игроков. К тому же тренер "Полиции" был во мне заинтересован", - добавил Венно, заключивший однолетнее соглашение.

В Катаре очень непростые климатические условия, но легионерам предлагают хорошие контракты.