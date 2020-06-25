Лидер сборной Эстонии нашел работу в экзотическом Катаре
30-летний диагональщик сборной Эстонии по волейболу Оливер Венно новый клубный сезон начнет в катарском клубе "Полиция".
30-летний диагональщик сборной Эстонии по волейболу Оливер Венно новый клубный сезон начнет в катарском клубе "Полиция".
С 2015 года Венно выступал в Турции. Его последним клубом был "Галатасарай", в котором эстонский легионер был на хорошем счету. Однако пандемия коронавируса вынудила клуб отказаться от услуг иностранных волейболистов.
"Некоторые команды в Турции проявляли интерес, но конкретики было мало. Ждать не хотелось", - приводит слова Венно портал Волейбольного союза.
"Знаю, что в Катаре 3-4 команды претендуют на первое место, в том числе и "Полиция", которая в предыдущем сезоне была второй. Уровень лиги вполоне приличный - в Катаре выступают много опытных игроков. К тому же тренер "Полиции" был во мне заинтересован", - добавил Венно, заключивший однолетнее соглашение.
В Катаре очень непростые климатические условия, но легионерам предлагают хорошие контракты.
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