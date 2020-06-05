05.06.2020, 21:35
Лидер сборной Эстонии нашел новую работу в Германии
Многолетний лидер сборной Эстонии по гандболу Майт Патрайл продолжит карьеру в одном из ведущих клубов Бундеслиги "Райн Левен".
Многолетний лидер сборной Эстонии по гандболу Майт Патрайл продолжит карьеру в одном из ведущих клубов Бундеслиги "Райн Левен".
"Райн Левен" - двукратный чемпион Германии (2016, 2017). С 32-летним ветераном сборной Эстонии контракт заключен на один сезон, сообщает Bild.
Предыдущие 8 сезонов уроженец Пыльва отыграл за "Ганновер-Бургдорф", однако с ним не стали продлевать договор.
Ранее большой интерес к эстонскому легионеру проявлял другой немецкий клуб "Минден", но предложение "Райн Левена", видимо, оказалось привлекательнее.
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