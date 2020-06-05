05.06.2020, 21:35

Лидер сборной Эстонии нашел новую работу в Германии


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MAIT PATRAIL
MAIT PATRAILFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Многолетний лидер сборной Эстонии по гандболу Майт Патрайл продолжит карьеру в одном из ведущих клубов Бундеслиги "Райн Левен".

"Райн Левен" - двукратный чемпион Германии (2016, 2017). С 32-летним ветераном сборной Эстонии контракт заключен на один сезон, сообщает Bild.

Предыдущие 8 сезонов уроженец Пыльва отыграл за "Ганновер-Бургдорф", однако с ним не стали продлевать договор.

Ранее большой интерес к эстонскому легионеру проявлял другой немецкий клуб "Минден", но предложение "Райн Левена", видимо, оказалось привлекательнее.

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