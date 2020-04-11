11.04.2020, 17:50
Лидер сборной Эстонии должен искать новую работу
Турецкий "Галатасарай", за который выступает диагональный нападающий сборной Эстонии по волейболу Оливер Венно, объявил о сокращении бюджета на следующий сезон.
Турецкий "Галатасарай", за который выступает диагональный нападающий сборной Эстонии по волейболу Оливер Венно, объявил о сокращении бюджета на следующий сезон.
Непростая финансовая ситуация вынуждает турецкий клуб полностью отказаться от услуг легионеров.
Вместе с 29-летним Венно покинут команду россиянин Олег Антонов и канадец Лукас ван Беркел, сообщает портал Võrkpall 24.
Пока не совсем ясно - сыграл ли Венно свой последний матч за "Галатасарай". Чемпионат Турции был приостановлен. Руководители турецкого волейбола надеются возобновить сезон в июне.
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