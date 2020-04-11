Лидер сборной Эстонии должен искать новую работу

Непростая финансовая ситуация вынуждает турецкий клуб полностью отказаться от услуг легионеров.

Вместе с 29-летним Венно покинут команду россиянин Олег Антонов и канадец Лукас ван Беркел, сообщает портал Võrkpall 24.

Пока не совсем ясно - сыграл ли Венно свой последний матч за "Галатасарай". Чемпионат Турции был приостановлен. Руководители турецкого волейбола надеются возобновить сезон в июне.