11.04.2020, 17:50

Лидер сборной Эстонии должен искать новую работу


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Itaalia v Eesti võrkpalli EM finaalturniiri mäng Pala Vela Arenal Torinos
Oliver VennoFoto: www.joosepmartinson.com

Турецкий "Галатасарай", за который выступает диагональный нападающий сборной Эстонии по волейболу Оливер Венно, объявил о сокращении бюджета на следующий сезон.

Непростая финансовая ситуация вынуждает турецкий клуб полностью отказаться от услуг легионеров.

Вместе с 29-летним Венно покинут команду россиянин Олег Антонов и канадец Лукас ван Беркел, сообщает портал Võrkpall 24.

Пока не совсем ясно - сыграл ли Венно свой последний матч за "Галатасарай". Чемпионат Турции был приостановлен. Руководители турецкого волейбола надеются возобновить сезон в июне.

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