21.09.2019, 17:51

Леклер выиграл квалификацию к гран-при Сингапура


rus.delfi.ee
EST 3
Леклер выиграл квалификацию к гран-при Сингапура
Фото: Scanpix

Его партнер по "Феррари" Себастьян Феттель занял третье место, уступив лидеру "Мерседес" Льюису Хэмилтону.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят начнет гонку 16-м.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: