21.09.2019, 17:51
Леклер выиграл квалификацию к гран-при Сингапура
Его партнер по "Феррари" Себастьян Феттель занял третье место, уступив лидеру "Мерседес" Льюису Хэмилтону.
Его партнер по "Феррари" Себастьян Феттель занял третье место, уступив лидеру "Мерседес" Льюису Хэмилтону.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят начнет гонку 16-м.
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