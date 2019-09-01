Леклер впервые в карьере выиграл гонку F1. Квят 7-й
Остальной подиум заняли гонщики "Мерседеса" - Хэмилтон и Боттас. Идея Феттеля с мягкими шинами не сработала.
Остальной подиум заняли гонщики "Мерседеса" - Хэмилтон и Боттас. Идея Феттеля с мягкими шинами не сработала.
Гран-при Бельгии оказалось счастливым для монегаска - Шарль Леклер уверенно провел весь гоночный уик-энд, показав прекрасное время в квалификации и не позволив оспорить свое первое место в гонке.
Напарник Леклера по команде Себастьян Феттель решил сделать два пит-стопа, но не смог на мягких шинах нарастить преимущество, а в конце - догнать гонщиков "Мерседеса".
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят так же может быть доволен гонкой. Стартовав в само конце пелотона, Даниил показал блестящее пилотирование и занял высокое 7-е место, обогнав своего напарника по команде Пьера Гасли на две позиции.
Но Квят может занять место на строчку выше - стюарды пока не вынесли свой вердикт об инциденте на последнем круге, когда Албон обогнал Переса в немного сумасшедшем стиле – выехал на огромной скорости на траву двумя колесами. Теперь мексиканцу грозит штраф.
Главный же неудачник Гран-при Бельгии - Макс Ферстаппен, который вылетел в отбойник сразу после старта, на глазах многотысячной голландской толпы болельщиков.
Полные результаты гонки (без учета инцидентов последних кругов):
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