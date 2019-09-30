30.09.2019, 16:02

Легкоатлеток на чемпионате мира возмутила работа операторов, снимающих их слишком пошло

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Джина Люкенкемпер
Джина ЛюкенкемперФото: Scanpix

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе была опробована новая подача видеоинформации — съемка сзади и снизу спортсменов, которые готовятся к старту. Но не всем участникам такая находка пришлась по душе.

Немецкая 22-летняя бегунья на короткие дистанции Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съемок с пикантного ракурса.

"Не думаю, что эти камеры и планы с них так хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", — приводит слова смущенной спортсменки Bild.

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Другая легкоатлетка из команды Германии Татьяна Пинто также выразила недоумение по данному вопросу, полностью поддержав коллегу по сборной.

Лишь после обращения Легкоатлетической ассоциации Германии к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира организаторы стали демонстрировать привычные крупные планы спортсменов на старте.

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