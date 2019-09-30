Легкоатлеток на чемпионате мира возмутила работа операторов, снимающих их слишком пошло

Немецкая 22-летняя бегунья на короткие дистанции Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съемок с пикантного ракурса.
"Не думаю, что эти камеры и планы с них так хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", — приводит слова смущенной спортсменки Bild.
Другая легкоатлетка из команды Германии Татьяна Пинто также выразила недоумение по данному вопросу, полностью поддержав коллегу по сборной.
Лишь после обращения Легкоатлетической ассоциации Германии к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира организаторы стали демонстрировать привычные крупные планы спортсменов на старте.
Отец скончавшейся в Турции россиянки сделал страшное заявление
Спасет ли многоженство Россию?
Стали известны подробности смерти режиссера Марка Захарова
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи