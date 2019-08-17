Легендарный спортсмен скончался от инфаркта во время плавания

В возрасте 76 лет ушел из жизни знаменитый итальянский велосипедист Феличе Джимонди. Как сообщает AFP, у него случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии.
Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, кто смог выиграть все три многодневные гонки Гранд тура — "Тур де Франс" (1965), "Джиро д'Италия" (1967) и "Вуэльта Испании" (1968).
На текущий момент в мире всего 7 таких гонщиков: подобного достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор, итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум.
В 1973 году трехкратный победитель "Джиро д'Италия" Джимонди стал чемпионом мира в групповой гонке.
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