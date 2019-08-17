Легендарный спортсмен скончался от инфаркта во время плавания

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, кто смог выиграть все три многодневные гонки Гранд тура — "Тур де Франс" (1965), "Джиро д'Италия" (1967) и "Вуэльта Испании" (1968).

На текущий момент в мире всего 7 таких гонщиков: подобного достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор, итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум.

В 1973 году трехкратный победитель "Джиро д'Италия" Джимонди стал чемпионом мира в групповой гонке.