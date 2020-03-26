Легендарный прыгун сборной СССР Санеев: эстонец Уудмяэ выиграл Олимпиаду-80 с заступом

Как самый титулованный спортсмен сборной СССР, Санеев должен был зажигать олимпийский огонь в Москве, но затем ситуацию переиграли. Родившийся в Сухуми Санеев внес факел в "Лужники", где передал его баскетболисту Сергею Белову.

Репетиции с факелом забрали много сил

"Огонь Олимпиады в Лужниках должен был зажигать не Белов, а я - ведь у меня тогда было больше всех титулов. Но глава Московского горкома КПСС Гришин потребовал, чтобы почетную миссию выполнял русский спортсмен, а не уроженец Грузии — это мне уже потом рассказали", - отметил Санеев.

"На самом же деле мне совсем не хотелось бегать с факелом. Если бы можно было отказаться, то сделал бы это, ни на секунду не задумавшись. Но было нельзя. Пять дней потом сонный ходил, потому что эта подготовка забрала уйму сил", - сказал Санеев.

Уудмяэ отличный спортсмен и хороший человек

В интервью "Прессболу" Санеев подробно прокомментировал турнир в Москве, где золотую медаль с результатом 17.35 завоевал Яак Уудмяэ:

"Все уже было спланировано. Все мои попытки — против ветра. Я последним прыгал, ко мне судья подходит и говорит: "Стой и жди ветер, все нормально". Но я думаю: нет - очередная афера, чтобы не прыгнул. И побежал за 18 секунд до истечения времени, хотя ветер не поменялся. И прыгнул на 17.24. Эта серебряная медаль, поверьте, мне не менее дорога, чем любая золотая. В 35 лет сумел сделать все что мог и даже больше".

"Яак Уудмяэ выиграл Олимпиаду с заступом - так показывала кинограмма", - отметил 74-летний Санеев.