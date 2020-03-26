26.03.2020, 01:00

Легендарный прыгун сборной СССР Санеев: эстонец Уудмяэ выиграл Олимпиаду-80 с заступом


Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
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Moskva OM
Moskva OM

Знаменитый прыгун сборной СССР Виктор Санеев дал большое интервью белорусскому изданию "Прессбол". В числе прочих тем трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (Мехико-1968, Мюнхен-1972, Монреаль-1976) вспомнил легкоатлетический турнир Олимпиады-1980 в Москве. По словам Санеева, эстонец Яак Уудмяэ выиграл олимпийское золото с заступом.

Как самый титулованный спортсмен сборной СССР, Санеев должен был зажигать олимпийский огонь в Москве, но затем ситуацию переиграли. Родившийся в Сухуми Санеев внес факел в "Лужники", где передал его баскетболисту Сергею Белову.

Репетиции с факелом забрали много сил
"Огонь Олимпиады в Лужниках должен был зажигать не Белов, а я - ведь у меня тогда было больше всех титулов. Но глава Московского горкома КПСС Гришин потребовал, чтобы почетную миссию выполнял русский спортсмен, а не уроженец Грузии — это мне уже потом рассказали", - отметил Санеев.

"На самом же деле мне совсем не хотелось бегать с факелом. Если бы можно было отказаться, то сделал бы это, ни на секунду не задумавшись. Но было нельзя. Пять дней потом сонный ходил, потому что эта подготовка забрала уйму сил", - сказал Санеев.

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Уудмяэ отличный спортсмен и хороший человек
В интервью "Прессболу" Санеев подробно прокомментировал турнир в Москве, где золотую медаль с результатом 17.35 завоевал Яак Уудмяэ:

"Все уже было спланировано. Все мои попытки — против ветра. Я последним прыгал, ко мне судья подходит и говорит: "Стой и жди ветер, все нормально". Но я думаю: нет - очередная афера, чтобы не прыгнул. И побежал за 18 секунд до истечения времени, хотя ветер не поменялся. И прыгнул на 17.24. Эта серебряная медаль, поверьте, мне не менее дорога, чем любая золотая. В 35 лет сумел сделать все что мог и даже больше".

"Яак Уудмяэ выиграл Олимпиаду с заступом - так показывала кинограмма", - отметил 74-летний Санеев.

"Отношения с Прибалтикой были натянутые, может, это сыграло свою роль. Уже тогда начиналась эта политика", - так объяснил Санеев победу эстонского прыгуна.

"Уудмяэ был в Тбилиси на моем 60-летии почетным гостем, я его уважаю как отличного спортсмена и хорошего человека" - добавил Санеев, проживающий с 1992 года в Австралии.

Что говорят цифры?
Санеев - не первый человек, который поставил под сомнение олимпийскую победу Уудмяэ. Однако сухие цифры дают другую картину. В Москве прыгуны выполняли 6 попыток, причем в четырех из них эстонский прыгун превзошел Санеева.

Уудмяэ vs Санеев
1. 0 - 16.85

2. 16.83 - 16.53

3. 17.35 - 17.04

4. 0 - 0

5. 17.08 - 17.07

6. 17.28 - 17.24

Победный прыжок в Москве Уудмяэ совершил в третьей попытке (17.35), а в заключительной он улетел на 17.28, также превзойдя лучший результат Санеева (17.24).

Moskva OM
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