Легендарный эстонский бегун скончался от коронавируса
После тяжелой болезни в возрасте 85 лет скончался легендарный легкоатлет Март Вильт. Его рекорд Эстонии на дистанции 1500 метров (3.39,0) продержался 42 года.
После тяжелой болезни в возрасте 85 лет скончался легендарный легкоатлет Март Вильт. Его рекорд Эстонии на дистанции 1500 метров (3.39,0) продержался 42 года.
Рекорд-долгожитель кохтла-ярвеский бегун установил летом 1966 года в Лондоне, где проходил матч Великобритания - СССР. Вильт финишировал вторым вслед за партнером по команде Олегом Райко (3.38,7). Оба бегуна превзошли рекорд СССР.
Тот год стал самым успешным в карьере Вильта. Помимо рекордного результата в британской столице, он выиграл чемпионат СССР и был признан лучшим спортсменом Эстонии.
В 1967 году на чемпионате Европы в закрытом помещении, который проходил в Чехословакии, эстонский бегун занял 4-е место на дистанции 3000 метров.
Вильт 9 раз становился чемпионом Эстонии на различных дистанциях и 12 раз устанавливал рекорды Эстонии.
Легендарный эстонский бегун скончался от последствий заболевания коронавирусом.
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