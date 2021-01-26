Легендарный эстонский бегун скончался от коронавируса

Рекорд-долгожитель кохтла-ярвеский бегун установил летом 1966 года в Лондоне, где проходил матч Великобритания - СССР. Вильт финишировал вторым вслед за партнером по команде Олегом Райко (3.38,7). Оба бегуна превзошли рекорд СССР.

Тот год стал самым успешным в карьере Вильта. Помимо рекордного результата в британской столице, он выиграл чемпионат СССР и был признан лучшим спортсменом Эстонии.

В 1967 году на чемпионате Европы в закрытом помещении, который проходил в Чехословакии, эстонский бегун занял 4-е место на дистанции 3000 метров.

Вильт 9 раз становился чемпионом Эстонии на различных дистанциях и 12 раз устанавливал рекорды Эстонии.

Легендарный эстонский бегун скончался от последствий заболевания коронавирусом.