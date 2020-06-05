Легендарного Пауля Кереса в последний путь провожали 100 000 человек

Керес скончался в Хельсинки, возвращаясь с победного турнира в Канаде. Умер он от инфаркта в финской больнице в возрасте 59 лет. "Он никогда не жаловался, улыбался и пожимал плечами, но напоследок признал: "Болят ноги". О том, что беспокоит сердце, не говорил никогда", - так вспоминал Кереса первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник.

В отличной форме

В свой последний год жизни Керес боролся с болезнью. В 1974 году Керес не участвовал в чемпионате СССР, победителем которого за свою карьеру он становился трижды. За тот год он сыграл всего лишь 5 партий.

Однако так долго продолжаться не могло. В январе 1975 года Керес выиграл международный турнир "Таллинн-1975", который собирал очень сильный состав участников. Керес стартовал с пяти побед подряд. Он не потерпел ни одного поражения и набрал в итоге 10,5 очков из 15 возможных. Второе место разделили отставшие от эстонского гроссмейстера на одно очко экс-чемпион мира Борис Спасский и будущий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) исландец Фридрик Олаффсон.

Paul Keres FOTO: LEMBIT PEEGEL

Успешное выступление на домашнем турнире породило среди эстонских любителей шахмат разговоры о новом подъеме Кереса. Предполагалось, что летом он сыграет за сборную Эстонии на Спартакиаде народов СССР. В марте Керес принял участие в матчевом поединке Эстония - Ленинград. Керес проиграл партию будущему финалисту чемпионата мира Виктору Корчному - это было единственное поражение гроссмейстера в последний год жизни. Вторая партия с Корчным завершилась вничью.

В начале июня на берегах Невы проходил повторный матч Ленинград - Эстония. Кереса на нем не ждали, поскольку он возвращался с турнира в канадском Ванкувере. Но доехать до дома он не сумел. В последний день матчевой встречи пришла ужасная новость.

Изнурительный рейс в Канаду

Турне Кереса в Канаду продолжалось два месяца - апрель и май. Возникает вопрос - должны ли были эстонцы, наблюдая за похоронной процессией, оплакивать Кереса, если бы это турне не состоялось? Но Керес не мог отказать канадским друзьям.