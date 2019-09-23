Латвиец Янис Аткинс выиграл супермарафон в Силламяэ

Аткинс преодолел за сутки 237 км 142 метра и установил новый рекорд трассы.

Лучшая среди женщин Марьялийза Умб пробежала 178,8 километра. Всего в 24-часовом забеге участвовали 19 спортсменов.

В прошлом году забег выиграл эстонец Тоомас Унт, пробежавший за 24 часа 205 километров.