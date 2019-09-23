Латвиец Янис Аткинс выиграл супермарафон в Силламяэ

Латвийский спортсмен Янис Аткинс стал победителем 24-часового ультрамарафона, проходившего 22 сентября в Силламяэ, сообщает rus.err.ee
Аткинс преодолел за сутки 237 км 142 метра и установил новый рекорд трассы.
Лучшая среди женщин Марьялийза Умб пробежала 178,8 километра. Всего в 24-часовом забеге участвовали 19 спортсменов.
В прошлом году забег выиграл эстонец Тоомас Унт, пробежавший за 24 часа 205 километров.
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