23.09.2019, 11:40

Латвиец Янис Аткинс выиграл супермарафон в Силламяэ

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rus.delfi.ee
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Латвиец Янис Аткинс выиграл супермарафон в Силламяэ
Фото: Scanpix

Латвийский спортсмен Янис Аткинс стал победителем 24-часового ультрамарафона, проходившего 22 сентября в Силламяэ, сообщает rus.err.ee

Аткинс преодолел за сутки 237 км 142 метра и установил новый рекорд трассы.

Лучшая среди женщин Марьялийза Умб пробежала 178,8 километра. Всего в 24-часовом забеге участвовали 19 спортсменов.

В прошлом году забег выиграл эстонец Тоомас Унт, пробежавший за 24 часа 205 километров.

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