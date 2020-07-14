14.07.2020, 11:25

Латвиец Нейкшанс выиграл первый классический турнир в Эстонии


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Paul Kerese mälestusturniir
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Латвийский гроссмейстер Артур Нейкшанс стал победителем первого после локдауна, связанного с пандемией коронавируса, турнира по классическим шахматам - мемориал Ильмара Рауда, который проводился в Вильянди.

В 9 турах Нейкшанс одержал шесть побед и три партии свел в ничью и на 0,5 очка опередил ближайшего соперника - международного мастера из Литвы Томаса Лаурусаса. Замкнул тройку сильнейших эстонец Кайдо Кюлаотс, за неделю до этого одержавший победу в турнире по быстрым шахматам.

Всего в турнире приняли участие 66 шахматистов из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

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