14.07.2020, 11:25
Латвиец Нейкшанс выиграл первый классический турнир в Эстонии
Латвийский гроссмейстер Артур Нейкшанс стал победителем первого после локдауна, связанного с пандемией коронавируса, турнира по классическим шахматам - мемориал Ильмара Рауда, который проводился в Вильянди.
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