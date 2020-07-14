Латвиец Нейкшанс выиграл первый классический турнир в Эстонии

В 9 турах Нейкшанс одержал шесть побед и три партии свел в ничью и на 0,5 очка опередил ближайшего соперника - международного мастера из Литвы Томаса Лаурусаса. Замкнул тройку сильнейших эстонец Кайдо Кюлаотс, за неделю до этого одержавший победу в турнире по быстрым шахматам.

Всего в турнире приняли участие 66 шахматистов из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.