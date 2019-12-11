Кылварт о решении ВАДА: "Наказывать российских спортсменов — несправедливо"

"Будучи тренером и спортсменом, не могу не отреагировать на отстранение России от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года.

Использование допинга в спорте – недопустимо и должно быть безусловно наказуемо. Но кто пострадает в первую очередь от нынешнего запрета? Спортивные чиновники? Реальные виновники? Стремление выступать за свою страну нельзя напрямую связывать с преступлениями конкретных чиновников от спорта. Так что больше всех пострадают именно те ребята, которые честно выкладывались с раннего детства ради высоких спортивных достижений. Наказывать их – несправедливо. Более того, это идет вразрез с самим духом олимпийского движения.

Четыре года для большого спорта – это целое поколение спортсменов, теперь возможно – потерянное поколение. К тому же это демотивирует молодежь стремиться в спорт высоких достижений. Для молодых спортсменов очень важно иметь ориентиры и примеры для подражания, особенно в своём клубе.

Безусловно WADA должна вести расследования использования допинга и прилагать все усилия, чтобы виновные были наказаны. Но в интересах ли мирового спортивного движения возможное разрушение самой системы подготовки олимпийского резерва в большой стране с огромным количеством талантливой и целеустремленной молодежи? Уверен, что нет!

Во многих видах спорта российские спортсмены занимают лидирующие позиции, и их отсутствие на международной арене приведет к снижению уровня конкуренции, что в свою очередь негативно скажется на общем развитии конкретных дисциплин".