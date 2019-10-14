Кубок мира по бенди 46 лет проходил только в Швеции. Но в 2020-м его примет Россия

Кубок мира, главный клубный турнир в бенди, проводится ежегодно с 1974 года. За свою историю он проходил лишь в трех шведских городах. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен, однако в 2008 году турнир был частично перенесен в Эдсбюн из-за теплой погоды и неготовности льда на арене в Юсдале.

В воскресенье, 13 октября, победу в 46-м розыгрыше Кубка Мира одержал шведский клуб "Болльнес", обыграв в финале российский "СКА-Нефтяник" со счетом 5:2.

За 46-летнюю историю главный приз выигрывали 17 клубов: 11 из них представляли Швецию (33 победы), пять — Россию (12), еще одним обладателем трофея стала команда из Финляндии.