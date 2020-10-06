06.10.2020, 04:30

"Кто ты в постели?" Российскую чемпионку заставили доказывать свой пол

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"Кто ты в постели?" Российскую чемпионку заставили доказывать свой пол
Anna Turajevainstagram.com/turaevaanna

Любопытную историю рассказала многократная чемпионка Европы и мира по пауэрлифтингу Анна Тураева. У 42-летней женщины возникли проблемы с посадкой на самолеты в Санкт-Петербурге и Москве, поскольку обслуживающему персоналу показалось, что перед ними стоит мужчина.

За долгие годы занятий спортом мускулатура Анны, как это видно по ее фотографиям в социальных сетях, развита сильнее, чем у большинства мужчин. К тому же Тураева предпочитает носить широкую мужскую одежду и стрижку под ноль.

"Хочу поделиться с тем ужасом, который со мной случился. В аэропорту Санкт-Петербурга меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе пол написано "ж". Это было унизительно: при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь - в роли кого я по жизни и в постели. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, пытаясь доказать, что я женщина", — написала Тураева в "Инстаграме".

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Атлетичной спортсменке удалось убедить сотрудников аэропорта пропустить ее на рейс, однако в Москве, где она делала пересадку на другой самолет, снова возникла проблема.

"Я и сама в себе женщину не очень-то вижу, — призналась спортсменка. - Но для выяснения личности есть специально отведенные кабинеты. Психологического давления и унижения личности не заслуживает никто. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера!" — подчеркнула Тураева.

Уроженка Туапсе в детстве занималась самбо и тхэквондо, затем переключилась на культуризм. Однако наибольших успехов в спорте она добилась в пауэрлифтинге, где 6 раз становилась чемпионкой Европы и 10 раз - чемпионкой мира. В настоящий момент Тураева работает тренером в Краснодаре.

Отвечая на многочисленные вопросы относительно сходства с мужчинами, Тураева сделала интересное признание - "год назад я удалила грудь". Пойти на сложную хирургическую операцию ее вынудили проблемы со здоровьем.

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МАСТЭОКТОМИЯ Меня Зовут Анна. Мне 42 года. И год назад я удалила грудь. Я никогда и никому об этом не говорила. И решила что сейчас самое время. Потому что самый частый вопрос (к сожалению), касается моих молочных желёз. И в целом моего яркого сходства с мужчиной. Решила поделиться с вами. Для меня важно, чтоб у людей было меньше вопросов к моему телу, и больше вопросов к моей душе. Все прекрасно знают, что женщины в тяжёлом спорте, всячески бандажируют грудь. По простым причинам, в жиме как и во многих других отраслях спорта она просто мешает. С 2007 я близко познакомились с моей первой, и вечной любовью! Штангой) И начала практиковать бандаж на постоянной основе. Каждые пол года я провожу плановый осмотр своего организма. В 2017 году меня начало тревожить увеличение лимфоузла в подмышечной впадине, и в один из таких осмотров были обнаружены уплотнения в 1,2см в левой нижней стороне, и 2,4 в боковой. Дальше было много анализов, узи, и прочего. в следствии чего выяснилось. Что к сожалению, я нанесла необратимый вред своему организму. Опухоль оказалась доброкачественной. Но как правило и доброкачественные опухоли могут развиваться в раковые заболевания. Прошёл ещё год. И плюс ко всему у меня появились дичайшие боли, это очень мешало мне вести привычный для меня образ жизни. Я не делала клеточного исследования. Но подсознательно я чувствовала что что то не так. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ▶️

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