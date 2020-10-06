"Кто ты в постели?" Российскую чемпионку заставили доказывать свой пол

За долгие годы занятий спортом мускулатура Анны, как это видно по ее фотографиям в социальных сетях, развита сильнее, чем у большинства мужчин. К тому же Тураева предпочитает носить широкую мужскую одежду и стрижку под ноль.



"Хочу поделиться с тем ужасом, который со мной случился. В аэропорту Санкт-Петербурга меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе пол написано "ж". Это было унизительно: при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь - в роли кого я по жизни и в постели. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, пытаясь доказать, что я женщина", — написала Тураева в "Инстаграме".

Атлетичной спортсменке удалось убедить сотрудников аэропорта пропустить ее на рейс, однако в Москве, где она делала пересадку на другой самолет, снова возникла проблема.

"Я и сама в себе женщину не очень-то вижу, — призналась спортсменка. - Но для выяснения личности есть специально отведенные кабинеты. Психологического давления и унижения личности не заслуживает никто. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера!" — подчеркнула Тураева.

Уроженка Туапсе в детстве занималась самбо и тхэквондо, затем переключилась на культуризм. Однако наибольших успехов в спорте она добилась в пауэрлифтинге, где 6 раз становилась чемпионкой Европы и 10 раз - чемпионкой мира. В настоящий момент Тураева работает тренером в Краснодаре.

Отвечая на многочисленные вопросы относительно сходства с мужчинами, Тураева сделала интересное признание - "год назад я удалила грудь". Пойти на сложную хирургическую операцию ее вынудили проблемы со здоровьем.