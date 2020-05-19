Кто станет президентом ЭОК? Выборы пройдут на стадионе "Кадриорг"

Помимо президента, будут выбраны два вице-президента и исполком Олимпийского комитета. Первоначально выборы должны были пройти в апреле, но из-за чрезвычайного положения они были перенесены на более поздний срок.

Два кандидата

Чтобы баллотироваться на пост президента, надо иметь поддержку, как минимум, 15 членов ЭОК.

На должность президента ЭОК были выдвинуты два кандидата - нынешний глава организации Урмас Сыырумаа и вице-президент Тыну Тынисте.

Кандидатуру Сыырумаа поддержали 75 членов ЭОК, тогда как Тынисте лишь 20. Еще 32 члена ЭОК не определились.

Кто за кого

Крупного предпринимателя Сыырумаа поддерживают большинство ведущих спортивных союзов (футбол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, борьба, плавание, фехтование), а также олимпийские чемпионы Яак Уудмяэ и Эрика Салумяэ.

За обладателя двух олимпийских медалей в парусном спорте Тынисте готовы проголосовать несколько спортивных организаций (хоккей, теннис, дзюдо, биатлон, фигурное катание), а также олимпийские чемпионы Герд Кантер и Эрки Ноол.

Никакой интриги, похоже, на выборах не будет, но Кантер предлагает не делает поспешных выводов.