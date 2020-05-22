Кто из эстонских спортсменов попал в "Книгу рекордов Гиннесса"?

Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару в прошлом году показала наивысший результат в слоупстайле за всю историю проведения Всемирных экстремальных игр (X-Games) - 99 баллов из 100 возможных.

В "Книгу рекордов Гиннесса" неожиданно попала и сборная Эстонии по футболу. Самую длинную серию поражений продемонстрировала сборная Сан-Марино - 61 матч подряд. Однако 15 ноября 2014 года сборная Эстонии не смогла обыграть представителей 33-тысячного государства в отборочном матче чемпионата Европы (0:0) и подарила настоящий праздник жителям Сан-Марино.

Эстонские футболисты упоминаются в "Книге Гиннесса" и по другому поводу. В отборочном цикле чемпионата мира наибольшая серия побед была у ФРГ - 16 матчей подряд (1969-1985). К повторению этого результата была близка Голландия - 14 побед подряд. Победную поступь "оранжевых" прервала 6 сентября 2013 года сборная Эстонии - 2:2. Напомним, что голландцы ушли тогда от поражения в добавленное время - украинский судья назначил очень спорный пенальти.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на старт марафонского забега впервые вышли сестры-тройняшки. Свое имя в историю вписали Лийна, Лейла и Лили Луйк. Лили заняла 97-е место, Лейла финишировала 114-й, а Лийна прервала выступление.

Летом 2018 года эстонские бегуны установили в Кадриорге мировой рекорд

в эстафете 100х10 000 метров - 61:36.6. В ней принимали участие лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, которые позже за использование кровяного допинга были дисквалифицированы, а их результаты на лыжне отменены. Однако в "Книге рекордов Гиннесса" достижение эстонских бегунов не отменено.

Эстонским легкоатлетам принадлежит еще один рекорд: в 1998 году они установили мировое достижение в эстафетной ходьбе 100х1000 метров - 8:45.40,8.

Самый длинный поединок в истории борьбы прошел с участием эстонца Мартина Клейна. На Олимпиаде-1912 в Стокгольме представитель сборной России одолел в полуфинале финна Альфреда Асикайнена - схватка продолжалась 11 часов и 40 минут! На финальный поединок Клейн не смог выйти из-за истощения и был удостоен серебряной медали.