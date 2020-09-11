”Красный — любовь”. Гимнастка Солдатова показала два фото в эффектном платье

"Красный - любовь", - написала она, добавив сердечко в качестве эмодзи.

Пользователи в ответ начали соревноваться в комплиментах в адрес спортсменки.

22-летняя Александра Солдатова — трехкратная чемпионка мира в командном зачёте, чемпионка мира в упражнении с лентой, чемпионка Европы в командном зачёте, чемпионка России в индивидуальном многоборье.

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Красный❤️❤️❤️ любовь

A post shared by Alexsandra Soldatova. (@soldy21) on Sep 9, 2020 at 11:46am PDT



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