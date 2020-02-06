Красивый жест! Лауреат Госпремии решил разделить награду с коллегами

"Женскую сборную Эстонии на чемпионат Европы выводил не только я - это сделал весь тренерский коллектив, - заметил в разговоре с порталом Võrkpall24 Ояметс. - Годовая спортивная премия - признание всего тренерского штаба и моих помощников - Марко Метта, Оливера Люйтсеппа и Микеля Сагара. Я намерен эту премию разделить с ними, поскольку это не только мое личное достижение".

В конце прошлого года Ояметс выдвигал свою кандидатуру на должность главного тренера женской сборной Эстонии и на следующий отборочный цикл, но Волейбольный союз доверил команду итальянцу Лоренцо Микелли.