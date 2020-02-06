06.02.2020, 18:50

Красивый жест! Лауреат Госпремии решил разделить награду с коллегами


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Andrei Ojametsal on käsil elu parimad treeneriaastad.
Andrei Ojametsal on käsil elu parimad treeneriaastad.Karli Saul

Одним из лауреатов Государственной спортивной премии за 2019 год стал волейбольный тренер Андрей Ояметс, под руководством которого женская сборная Эстонии впервые пробилась в финальный турнир чемпионата Европы. Пярнусец решил разделить полагающиеся ему 9600 евро с коллегами по тренерскому штабу.

"Женскую сборную Эстонии на чемпионат Европы выводил не только я - это сделал весь тренерский коллектив, - заметил в разговоре с порталом Võrkpall24 Ояметс. - Годовая спортивная премия - признание всего тренерского штаба и моих помощников - Марко Метта, Оливера Люйтсеппа и Микеля Сагара. Я намерен эту премию разделить с ними, поскольку это не только мое личное достижение".

В конце прошлого года Ояметс выдвигал свою кандидатуру на должность главного тренера женской сборной Эстонии и на следующий отборочный цикл, но Волейбольный союз доверил команду итальянцу Лоренцо Микелли.

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