Коваленко выиграла две гонки в Италии и захватила лидерство

Мотогонщица Анастасия Коваленко, покинувшая недавно Социал-демократическую партию, успешно выступила на первом этапе мотосерии Yamaha R3 в итальянском Мизано.
Лучшая мотогонщица Эстонии в минувшие выходные выиграла два заезда в женском зачете и захватила лидерство - 50 очков. Всего в женском классе были зарегистрированы для выступления четыре участницы.
"Я очень довольна своим первым стартом в нынешнем сезоне. Мне впервые удалось в Мизано подняться на высшую ступень пьедестала почета и услышать эстонский гимн", - так прокомментировала Коваленко свое выступление в Италии.
В общей классификации, где учитываются результаты мужчин, Коваленко после первого этапа идет пятой - 21 очко. Лидерство захватил итальянец Стефано Боргоново - 45 очков.
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