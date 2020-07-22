Коваленко выиграла две гонки в Италии и захватила лидерство

Лучшая мотогонщица Эстонии в минувшие выходные выиграла два заезда в женском зачете и захватила лидерство - 50 очков. Всего в женском классе были зарегистрированы для выступления четыре участницы.

"Я очень довольна своим первым стартом в нынешнем сезоне. Мне впервые удалось в Мизано подняться на высшую ступень пьедестала почета и услышать эстонский гимн", - так прокомментировала Коваленко свое выступление в Италии.

В общей классификации, где учитываются результаты мужчин, Коваленко после первого этапа идет пятой - 21 очко. Лидерство захватил итальянец Стефано Боргоново - 45 очков.