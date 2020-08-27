27.08.2020, 14:45
Коваленко одержала очередную победу на итальянской трассе
Мотогонщица Анастасия Коваленко одержала двойную победу на втором этапе мотосерии Yamaha R3 в итальянском Муджелло.
Мотогонщица Анастасия Коваленко одержала двойную победу на втором этапе мотосерии Yamaha R3 в итальянском Муджелло.
Как и на первом этапе в июле, эстонская мотогонщица выиграла оба заезда в женском зачете мотосерии.
Коваленко лидирует, набрав 100 очков. Занимающая второе место итальянка Ирене Брамато отстает от лидера на 20 очков.
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