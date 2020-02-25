Коронавирус в Италии отменил поединок эстонского клуба с "Миланом"

Италия стала главным очагом коронавируса в Европе. От опасной инфекции скончались уже 7 человек, а число инфицированных превысило 220 человек. На севере Италии отменены многие спортивные мероприятия.

Предполагается, что оба четвертьфинальных поединка Кубка вызова "Сааремаа" проведет с "Миланом" на следующей неделе в Курессааре, однако Европейцская конфедерация волейбола пока еще не приняла окончательное решение.