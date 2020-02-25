25.02.2020, 18:55

Коронавирус в Италии отменил поединок эстонского клуба с "Миланом"


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Challenge Cupi 1/16-finaali esimeses kohtumises alistas Saaremaa Võrkpalliklubi 3:1 Iisraeli meeskonna Kfar Saba Hapoeli
Kas lähebki nii, et Saaremaa vägev võrkpallipublik saab kodusaalis kahel päeval järjest euromängule kaasa elada?Foto: Irina Mägi

Четвертьфинальный поединок Кубка вызова между волейболистами "Милана" и "Сааремаа", намеченный на 26 февраля в Италии, отменен из-за вспышки коронавируса на Апеннинском полуострове.

Италия стала главным очагом коронавируса в Европе. От опасной инфекции скончались уже 7 человек, а число инфицированных превысило 220 человек. На севере Италии отменены многие спортивные мероприятия.

Предполагается, что оба четвертьфинальных поединка Кубка вызова "Сааремаа" проведет с "Миланом" на следующей неделе в Курессааре, однако Европейцская конфедерация волейбола пока еще не приняла окончательное решение.

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