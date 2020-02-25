25.02.2020, 01:56
Коронавирус в Италии отменил игру эстонского клуба с "Миланом"
Четвертьфинальный поединок Кубка вызова между волейболистами "Милана" и "Сааремаа", намеченный на 26 февраля в Италии, из-за вспышки коронавируса на Апеннинском полуострове не состоится.
Италия стала главным очагом коронавируса в Европе. От опасной инфекции скончались уже 7 человек, а число инфицированных превысило 220 человек. На севере Италии отменены многие спортивные мероприятия.
Предполагается, что оба четвертьфинальных поединка Кубка вызова "Сааремаа" проведет с "Миланом" на следующей неделе в Курессааре.
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