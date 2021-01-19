Коронавирус унес жизнь ветерана эстонского спорта

От последствий коронавируса скончался энтузиаст эстонского бадминтона Альфред Кивисаар. 8 января ему исполнилось 68 лет.
Кивисаар 12 раз становился чемпионом Эстонии, в том числе 3 раза в одиночном разряде (1973-1981).
Долгие годы Кивисаар был директором Детского стадиона в Таллинне и руководил бадминтонным клубом. Под его руководством выросло несколько поколений бадминтонистов. Среди его воспитанников были как игроки сборной Эстонии, так и будущие тренеры.
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