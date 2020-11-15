Коронавирус унес жизнь эстонского альпиниста Тыйво Сармета

Тыйво Сармет — эстонский альпинист и руководитель экспедиции, обладатель титула "Снежный барс" — скончался в пятницу, 13 ноября, в возрасте 76 лет.
Согласно сообщению Эстонского клуба горных экспедиций, у Тыйво Сармета был диагностирован коронавирус, передает RusERR.
Сармет был лидером эстонского альпинизма и руководителем первой в Эстонии экспедиции на Эверест, многократным чемпионом Эстонии по походам и ледовым восхождениям, а с 1991 года — мастером спорта Советского Союза. Он свершил более 30 дальних походов, почти половина из которых была самой высокой степени тяжести.
Сармет поднялся на высочайшие вершины пяти континентов — на два восьмитысячника и на четыре 7000-метровые горные вершины бывшего Советского Союза.
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