Коронавирус не помеха борьбе за шахматную корону. Непомнящий одержал победу в первом туре

Турнир проводится по двухкруговой системе. Это значит, что каждый участник турнира сыграет со всеми другими шахматистами по два раза — белыми и черными фигурами.

Состав (в скобках указан рейтинг шахматиста): Фабиано Каруана (2842, США), Дин Лижэнь (2805, Китай), Александр Грищук (2777, Россия), Ян Непомнящий (2774, Россия), Максим Вашье-Лаграв (2767, Франция), Аниш Гири (2763, Нидерланды), Ван Хао (2762, Китай), Кирилл Алексеенко (2698, Россия).

В первом туре победы одержали Ян Непомнящий и Ван Хао, выигравшие соответственно у Аниша Гири и Дин Лижэня. Партии Максим Вашье-Лаграв — Фабиано Каруана и Александр Грищук - Кирилл Алексеенко закончились вничью.

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