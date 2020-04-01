"Корона" и в Африке "корона". Чемпион Эстонии был задержан в Кении полицией

В Кении, где любят тренироваться марафонцы, на время пандемии коронавируса установлены ограничения. Бегунам запрещено проводить групповые тренировки, а после 19:00 они не должны покидать свое жилище. Однако иностранцы не очень информированы об этих ограничениях. Вместе с уроженцем Пярну задержали еще 11 бегунов, которые провели в полицейском бункере 7 часов.

Бегать разрешается только в одиночку

"Причина задержания - бегать разрешается только в одиночку. Якобы во время бега через потоотделение вероятность распространения вируса covid-19 выше, чем во время городской прогулки в компании. Честно говоря, не знал об этом, поскольку информации об ограничениях здесь было мало. Две недели назад разрешалось бегать группой из двух человек", - сообщил Фости в социальных сетях.

"В полицейский участок пригласили несколько важных лиц (говорят был и министр здравоохранения Кении). Нам прочитали лекцию, что бегать разрешается только в одиночку. Кенийцы хотели, чтобы мы опубликовали это сообщение, а информация о нашем задержании поможет распространить его быстрее. К эпидемии коронавируса здесь относятся очень серьезно - в Кении опасаются европейского сценария и боятся, что через месяц будут сотни больных".

В случае повторного нарушения правил бегунам угрожает в Кении тюремное заключение на один месяц и запрет на посещение страны.

"Во время 7-часового задержания к нам относились хорошо - давали еду, мы делали упражнения и загорали. Соблюдайте дистанцию, мойте руки и будем тренироваться в одиночку", - такими словами завершил 36-летний Фости свое сообщение в социальных сетях.