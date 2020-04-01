01.04.2020, 04:20

"Корона" и в Африке "корона". Чемпион Эстонии был задержан в Кении полицией

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EST 2
Tallinna Maraton 2018
Roman FostiFoto: Taavi Sepp

Известный эстонский марафонец Роман Фости к летнему сезону по традиции готовится в Кении. В минувший понедельник многократный чемпион Эстонии в беге на средние и длинные дистанции нарушил установленные в этой африканской стране правила передвижения и был доставлен в полицейский участок.

В Кении, где любят тренироваться марафонцы, на время пандемии коронавируса установлены ограничения. Бегунам запрещено проводить групповые тренировки, а после 19:00 они не должны покидать свое жилище. Однако иностранцы не очень информированы об этих ограничениях. Вместе с уроженцем Пярну задержали еще 11 бегунов, которые провели в полицейском бункере 7 часов.

Бегать разрешается только в одиночку
"Причина задержания - бегать разрешается только в одиночку. Якобы во время бега через потоотделение вероятность распространения вируса covid-19 выше, чем во время городской прогулки в компании. Честно говоря, не знал об этом, поскольку информации об ограничениях здесь было мало. Две недели назад разрешалось бегать группой из двух человек", - сообщил Фости в социальных сетях.

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"В полицейский участок пригласили несколько важных лиц (говорят был и министр здравоохранения Кении). Нам прочитали лекцию, что бегать разрешается только в одиночку. Кенийцы хотели, чтобы мы опубликовали это сообщение, а информация о нашем задержании поможет распространить его быстрее. К эпидемии коронавируса здесь относятся очень серьезно - в Кении опасаются европейского сценария и боятся, что через месяц будут сотни больных".

В случае повторного нарушения правил бегунам угрожает в Кении тюремное заключение на один месяц и запрет на посещение страны.

"Во время 7-часового задержания к нам относились хорошо - давали еду, мы делали упражнения и загорали. Соблюдайте дистанцию, мойте руки и будем тренироваться в одиночку", - такими словами завершил 36-летний Фости свое сообщение в социальных сетях.

Состоится ли в Нарве полумарафон?
В разговоре с Eesti Päevaleht Фости отметил, что отношение к людям с белой кожей в Кении за последнее время изменилось:

"На одной из тренировок, меня забросали камнями. Если остановишься, атакующие убегают. Какие-то 30-летние шутники кричали мне вслед "корона - корона".

Фости готовится к чемпионату Эстонии в полумарафоне, который запланирован на 13 июня в Нарве. Но сумеет ли он к этому времени покинуть Кению - пока не совсем ясно, поскольку границы в этой африканской стране закрыты.

"Когда неделю назад закрыли границы, говорили, что этот запрет
будет действовать от месяца до полугода", - заметил марафонец.

Помимо Фости, в кенийской деревне Итен, где полиция задержала бегунов, тренируются еще 4 эстонских спортсмена.

По официальным данным в Кении зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончался один человек.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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