29.10.2020, 16:55

Корона делает свое дело. Эстонские клубы без игры побеждают в еврокубках


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Covid-19 testimine Tartu lauluväljakul
Covid-19Foto: Argo Ingver

Сразу три эстонских клуба пробились в следующий раунд европейских кубковых турниров без игры. Соперники отказываются от игр из-за распространения коронавируса.

Гандбольный клуб "Таллинн" в Кубке ЕГФ (третий по значимости еврокубковый турнир) должен был в ноябре дважды сыграть с финским БК-46, но соперник из-за действующих в Финляндии ограничений не может проводить международные матчи. В следующий раунд турнира вышел эстонский клуб.

Аналогичная ситуация и в волейболе. "Сааремаа" пробился в 1/8 финала Кубка вызова без игры из-за отказа швейцарской "Лозанны", а "Пярну" продолжит выступление в турнире из-за отказа от выступления финской "Кокколы".

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