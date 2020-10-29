Корона делает свое дело. Эстонские клубы без игры побеждают в еврокубках

Гандбольный клуб "Таллинн" в Кубке ЕГФ (третий по значимости еврокубковый турнир) должен был в ноябре дважды сыграть с финским БК-46, но соперник из-за действующих в Финляндии ограничений не может проводить международные матчи. В следующий раунд турнира вышел эстонский клуб.

Аналогичная ситуация и в волейболе. "Сааремаа" пробился в 1/8 финала Кубка вызова без игры из-за отказа швейцарской "Лозанны", а "Пярну" продолжит выступление в турнире из-за отказа от выступления финской "Кокколы".