Конкурент Магнуса Кирта разбился насмерть в ДТП

26-летний аргентинский копьеметатель Брайан Толедо погиб на родине в аварии на мотоцикле.
Толедо был участником двух Олимпиад. В 2012 году он занял в Лондоне 30-е место, в 2016 году в Рио аргентинец показал 10-й результат (эстонский копьеметатель Магнус Кирт занял в Бразилии 23-е место).
Чтобы получше подготовиться к предстоящим Олимпийским играм в Токио, Толедо перебрался жить в Финляндию. На родину рекордсмен Аргентины (83.32) прилетел для участия в детском спортивном лагере.
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