Конкурент Магнуса Кирта разбился насмерть в ДТП

Толедо был участником двух Олимпиад. В 2012 году он занял в Лондоне 30-е место, в 2016 году в Рио аргентинец показал 10-й результат (эстонский копьеметатель Магнус Кирт занял в Бразилии 23-е место).

Чтобы получше подготовиться к предстоящим Олимпийским играм в Токио, Толедо перебрался жить в Финляндию. На родину рекордсмен Аргентины (83.32) прилетел для участия в детском спортивном лагере.