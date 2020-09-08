08.09.2020, 11:30

Команда уроженца Эстонии победила в крупном турнире по Dota 2 и заработала 200 тысяч долларов

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Clement "Puppey" Ivanov
Clement "Puppey" IvanovFoto: Ekraanitõmmis

Team Secret победила OG в финале OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division и стала чемпионом турнира. Матч завершился со счетом 3:0. Команда Клемента Puppey Иванова заработала $200 тыс. за первое место, а второй финалист получил $125 тыс.

На пути к решающей встрече Secret обыграла Evil Geniuses и OG, а команда Йохана n0tail Сундштайна дважды одолела Nigma — в полуфинале виннеров и в финале нижней сетки соответственно. Ознакомиться с результатами и распределением призовых можно в нашем репортаже.

OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division прошел с 14 августа по 6 сентября в онлайне. Коллективы разыграли призовой фонд в размере $500 тыс. Ранее Epic Esports Events представила второй сезон OMEGA League по Dota 2, который пройдет с 28 октября по 13 декабря 2020 года в онлайне.

Лидер э-команды Team Secret — Клемент Иванов. Он родился в Тарту, у него эстонское гражданство. Уже много лет Иванов один из лучших киберспортсменов мира. По оценке СМИ, за свою карьеру он заработал 2,740 миллионов долларов.

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