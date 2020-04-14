"Когда люди начнут умирать семьями, он задумается". Шестикратный олимпийский чемпион накинулся на Лукашенко за отсутствие карантина

В настоящее время спортсмен проживает в США.

– Смотрю, что происходит во всем мире, читаю новости, смотрю телевизор. Но вы же знаете, что по ТВ – половина вранья. Не знаешь, чему верить. Немного за ситуацией в Беларуси слежу. И, честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин – это немного неправильно. Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, президент задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение, - говорит Щербо.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. В стране до сих пор проходят спортивные соревнования, в том числе первенство по футболу, на матчи которого допускаются зрители.

Все шесть золотых медалей Щербо завоевал на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды, которую составляли спортсмены бывшего СССР, за исключением стран Балтийского региона, выступавших отдельными командами.

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