20.05.2020, 12:35
Когда это закончится? Знаменитый чемпион впал в депрессию из-за коронавируса
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс (США) признался, что испытывает серьезные психологические проблемы из-за коронавируса.
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс (США) признался, что испытывает серьезные психологические проблемы из-за коронавируса.
"Пандемия стала испытанием, которого я не ожидал. Эта неопределенность, изоляция в доме и куча вопросов. Когда это закончится? Как изменится наша жизнь? Делаю ли я все для того, чтобы быть в безопасности? В безопасности ли моя семья? Это сводит меня с ума", - приводит TheGuardian слова 34-летнего Фелпса.
"Мои эмоции выходят из-под контроля, я нахожусь на грани срыва", – признался знаменитый пловец.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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