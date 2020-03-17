Клуб NFL разорвал контракт с эстонцем Хунтом
Клуб NFL "Индианаполис Кольтс" разорвал контракт с эстонцем Маргусом Хунтом. За три сезона в "Кольтс" Хунт сыграл 47 матчей (25 раз выходил в стартовом составе), сообщает официальный сайт клуба.
Клуб NFL "Индианаполис Кольтс" разорвал контракт с эстонцем Маргусом Хунтом. За три сезона в "Кольтс" Хунт сыграл 47 матчей (25 раз выходил в стартовом составе), сообщает официальный сайт клуба.
Хунт выступает на позиции линейного защитника. В составе "Кольтс" он сделал 55 захватов (из них 19 сольных), 19 захватов с потерей ярдов, 1.5 сэка, четыре сбитых передачи, один подбор фамбла и один спровоцированный фамбл.
Эстонец был подписан "Индианаполисом" как неограниченный свободный агент 14 марта 2017 года, а до этого четыре сезона отыграл за "Цинциннати Бенгалс". Выбран на драфте 2013 года. С ростом 2,03 м является одним из самых высоких игроков лиги. За карьеру в NFL сыграл 91 игру.
До своего перехода в американский футбол Маргус Хунт серьезно занимался метанием диска и даже владел юниорским рекордом мира.
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