Клуб NFL разорвал контракт с эстонцем Хунтом

Хунт выступает на позиции линейного защитника. В составе "Кольтс" он сделал 55 захватов (из них 19 сольных), 19 захватов с потерей ярдов, 1.5 сэка, четыре сбитых передачи, один подбор фамбла и один спровоцированный фамбл.

Эстонец был подписан "Индианаполисом" как неограниченный свободный агент 14 марта 2017 года, а до этого четыре сезона отыграл за "Цинциннати Бенгалс". Выбран на драфте 2013 года. С ростом 2,03 м является одним из самых высоких игроков лиги. За карьеру в NFL сыграл 91 игру.

До своего перехода в американский футбол Маргус Хунт серьезно занимался метанием диска и даже владел юниорским рекордом мира.