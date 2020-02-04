Китайский антидопинг прекратил работу. Во всем виноват коронавирус

Жертвами коронавируса стали уже 427 человек. Международное агентство тестирования (ITA) с пониманием относится к приостановке работы антидопинговой службы в Китае.

"Мы просто обязаны действовать крайне осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов, врачей и официальных лиц, проводящих тестирование", — сказал телеканалу France 24 источник в Международном агентстве тестирования.

Приостановка работы антидопинговой службы дает определенную свободу действий китайским спортсменам. За полгода до открытия летней Олимпиады в Токио они могут себе позволить эксперименты с различными препаратами, тогда как контролеры Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вряд ли сейчас рискнут отправиться в китайскую командировку.

На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Китай завоевал 70 наград, заняв в медальном зачете третье место после США и Великобритании. В Токио спортивные аналитики прогнозируют Китаю 87 медалей, в том числе 43 золотых.