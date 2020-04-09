Кийбус, Каманин и Кабритс вошли в проект "Замечай следующее поколение"

В основной состав проекта вошли молодые спортсмены, добившиеся определенных результатов на международной арене.

"Некоторые спортсмены уже получили право выступления на предстоящих Олимпийских играх, а у других есть реальная возможность пробиться на Игры в Токио в следующем году", - отметила руководитель проекта Наталья Инно.

Размер стипендии участников основного состава - 2000 евро (в командных видах и спорта - 1000 евро). Финансовая поддержка тренеров - 1000 евро.

Олимпийские виды спорта:

· Артти Айгро (прыжки с трамплина) - тренер Яан Юрис

· Даниэль Зайцев (плавание) - тренер Дмитрий Капелин

· Йоханнес Эрм (легкая атлетика) - тренер Петрос Куприяну

· Хелина Рюйтель (бадминтон) - тренер Март Силиксаар

· Кати-Креэт Марран (бадминтон) - тренер Март Силиксаар

· Кевин Мальцев (прыжки с трамплина) - тренер Тамбет Пиккор

· Крегор Зирк (плавание) - тренер Кая Хальясте

· Кристийн Кууба (бадминтон) - тренер Март Силиксаар

· Кристо Сиймер (биатлон) - тренер Тыну Пяэсуке

· Лаурабелль Кабритс (худ. гимнастика) - тренер Наталья Бесчастная

· Мариэль-Мерли Пуллес (лыжные гонки) - тренер Танель Оясте

· Павел Каманин (бокс) - тренер Артур Синилилль

· Тормис Лайне (горные лыжи) - тренер Антон Тренквалдер

Командные виды спорта:

· Эдит Пярник (флорбол) - тренер Павел Семенов

· Янне Пульк (баскетбол) - тренер Андра Вийрпалу

· Керту Лаак (волейбол) - тренер Ингрид Кангур

· Матиас Ребане (гандбол) - тренер Кальмер Мустинг

· Расмус Кийк (хоккей) - Сергей Новиков

Неолимпийские виды спорта:

· Ханнес Соомер (мотоспорт)

· Жасмин Юпраус (водномоторный спорт) - тренер Эгон Юпраус

· Кевин Саар (мотоспорт)

· Лизелль Ятма (лучной спорт) - тренер Маарика Ятма

· Май Нарва (шахматы)

Молодой талант (спортсмены 2000 года рождения и моложе):

· Эва-Лотта Кийбус (фигурное катание) - тренер Анна Леванди

· Грете Олде (шахматы) - тренер Хендрик Олде

· Келли Сильдару (лыжный фристайл) - тренер Михкель Устав

· Стефан Аранд (водномоторный спорт) - тренер Айвар Аранд

· Виктория Вессо (борьба) - тренер Арви Аавик