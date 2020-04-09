Кийбус, Каманин и Кабритс вошли в проект "Замечай следующее поколение"

Эстонский олимпийский комитет объявил состав участников проекта "Замечай следующее поколение" на 2020 год. В него вошли 31 спортсмен и 27 тренеров. Общий размер стипендиального фонда 83 000 евро.
В основной состав проекта вошли молодые спортсмены, добившиеся определенных результатов на международной арене.
"Некоторые спортсмены уже получили право выступления на предстоящих Олимпийских играх, а у других есть реальная возможность пробиться на Игры в Токио в следующем году", - отметила руководитель проекта Наталья Инно.
Размер стипендии участников основного состава - 2000 евро (в командных видах и спорта - 1000 евро). Финансовая поддержка тренеров - 1000 евро.
Олимпийские виды спорта:
· Артти Айгро (прыжки с трамплина) - тренер Яан Юрис
· Даниэль Зайцев (плавание) - тренер Дмитрий Капелин
· Йоханнес Эрм (легкая атлетика) - тренер Петрос Куприяну
· Хелина Рюйтель (бадминтон) - тренер Март Силиксаар
· Кати-Креэт Марран (бадминтон) - тренер Март Силиксаар
· Кевин Мальцев (прыжки с трамплина) - тренер Тамбет Пиккор
· Крегор Зирк (плавание) - тренер Кая Хальясте
· Кристийн Кууба (бадминтон) - тренер Март Силиксаар
· Кристо Сиймер (биатлон) - тренер Тыну Пяэсуке
· Лаурабелль Кабритс (худ. гимнастика) - тренер Наталья Бесчастная
· Мариэль-Мерли Пуллес (лыжные гонки) - тренер Танель Оясте
· Павел Каманин (бокс) - тренер Артур Синилилль
· Тормис Лайне (горные лыжи) - тренер Антон Тренквалдер
Командные виды спорта:
· Эдит Пярник (флорбол) - тренер Павел Семенов
· Янне Пульк (баскетбол) - тренер Андра Вийрпалу
· Керту Лаак (волейбол) - тренер Ингрид Кангур
· Матиас Ребане (гандбол) - тренер Кальмер Мустинг
· Расмус Кийк (хоккей) - Сергей Новиков
Неолимпийские виды спорта:
· Ханнес Соомер (мотоспорт)
· Жасмин Юпраус (водномоторный спорт) - тренер Эгон Юпраус
· Кевин Саар (мотоспорт)
· Лизелль Ятма (лучной спорт) - тренер Маарика Ятма
· Май Нарва (шахматы)
Молодой талант (спортсмены 2000 года рождения и моложе):
· Эва-Лотта Кийбус (фигурное катание) - тренер Анна Леванди
· Грете Олде (шахматы) - тренер Хендрик Олде
· Келли Сильдару (лыжный фристайл) - тренер Михкель Устав
· Стефан Аранд (водномоторный спорт) - тренер Айвар Аранд
· Виктория Вессо (борьба) - тренер Арви Аавик
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