КГБ, йогурт и финский строитель. Эрки Ноол отмечает 50-летний юбилей

25 июня исполняется 50 лет олимпийскому чемпиону Эрки Ноолу. Финское издание Iltalehti посвятило юбиляру обширную публикацию.
В числе прочих тем, затронутых в разговоре, знаменитый спортсмен вспомнил, как он впервые отправился в Финляндию под надзором КГБ и о помощи со стороны обыкновенного финского строителя Кари Койвулы.
Первая встреча в Сочи
Вперые Ноол встретился с Койвула в 1988 году, когда прибыл на тренировочный сбор в Сочи.
"Эстонцы были в нас, финнах, очень заинтересованы. Они разговаривали на финском языке и заливали нам о своих ужасающе высоких результатах в легкой атлетике", - рассказывает Койвула, который остановился в той же гостинице, что и Ноол.
Отдыхавший на черноморском курорте финн вспомнил, как на рынке прикупил двух черепах. "Голодный Эрки пришел к нам в номер, попросил разрешение, а затем съел весь салат, предназначавшийся для черепах, и большой кусок сыра".
Когда пути-дороги эстонца и финна в Сочи разошлись, они обменялись перед расставанием адресами и телефонами.
Под присмотром КГБ
В 1989 году Ноол впервые побывал в Финляндии. "Когда теплоход "Георг Отс" вышел из Таллиннского порта, испытывал прекрасное чувство - мы были свободны от русских. В Финляндии, казалось, небо находится ближе. Это один из самых эмоциональных моментов моей карьеры", - вспоминает Ноол события 30-летней давности.
По словам спортсмена, во время поездки в Финляндию спортсменов сопровождал один человек. "Вероятно, он был из КГБ", - сказал Ноол.
Находясь в Финляндии, Ноол связался с Койвула и приехал к нему в Тампере домой. Когда на следующий день в местной газете Aamulehti вышла статья про выступление Ноола в Финляндии, Койвула был очень удивлен.
В универмаге Ноол обратил внимание на красивые кроссовки Reebok, но в кармане у него были только советские рубли. Койвула посмотрел на обувь эстонца и попросил продавца упаковать Reebok. Ноол плакал от радости - теперь он не должен был ходить в рваных туфлях.
Когда йогурт был деликатесом
В начале своей спортивной карьеры Ноол несколько раз приезжал зимой тренироваться в Тамперее, поскольку в Эстонии не было в то время условий для тренировок в зимние месяцы. "Тогда нельзя было представить, что можно путешествовать в каюте. Это была роскошь для эстонцев", - отмечает Ноол. Спортсмены спали в коридорах, а на следующий день соревновались в Финляндии.
Вторым домом эстонского спортсмена стала квартира семьи Койвула, площадь которой составляла 99 квадратных метров. "По утрам я получал йогурт. Это был деликатес. В то время в Эстонии такого продукта не было", - вспоминает Ноол.
В Финляндии Ноол заработал свои первые призовые деньги - несколько сот марок. Если в спортивных кругах на эстонцев смотрели снизу вверх, то в магазинах Тампере было по-другому. "В то время эстонцев считали ворами. Пару раз охранники магазинов обвиняли и Эрки", - признает Койвула.
Когда в 1991 году Эстония вернула себе самостоятельность, Ноол думал уже о выступлении на Олимпийских играх. "Эрки все время говорил, что хочет в составе сборной Эстонии выступать на Олимпиаде-1992 в Барселоне и улететь в Испанию на самолете эстонской авиакомпании, - вспоминает Койвула.
Ноол пробился на Олимпиаду-1992, но вынужден был прервать выступление в десятиборье после трех неудачных попыток в метании копья.
Сосредоточен на спорте
Позже Ноол продолжил гостевые поездки в Финляндию. "Эрки всегда был очень сосредоточен на спорте, тогда как другие парни, с которыми он приезжал в Тампере, время от времени развлекались", - отмечает Койвула. Позже, когда уже Ноол стал олимпийским чемпионом на Играх-2000 в Сиднее, финн часто гостил у Эрки в Эстонии.
Ноол очень благодарен Койвуле за помощь. "У меня теплые воспоминания о Финляндии и Кари. Очень благодарен ему за помощь".
Что заставило финского строителя, который был на 22 года старше, помогать молодому эстонскому спортсмену?
"В этом нет ничего странного. Почему я не должен был помочь? У нас было место в доме, а мясо, картошка, хлеб и йогурт стоили не очень дорого", - отвечает Койвула.
Интересные факты об Эрки Нооле
- У Эрки Ноола и Кадри Кивине трое детей. Живут они вместе 30 лет, но не расписаны. Старший сын Робин - восходящая звезда эстонской легкой атлетики.
- Уроженец Выру Ноол завоевал золото в 10-борье на Олимпиаде-2000. Он также стал чемпионом Европы в 1998 году и срерябряным призером чемпионатиа мира в 2001 году.
- Личный рекорд Ноола в десятиборье 8815 очков. Это 7-й результат за всю историю легкой атлетики.
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