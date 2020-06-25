КГБ, йогурт и финский строитель. Эрки Ноол отмечает 50-летний юбилей

В числе прочих тем, затронутых в разговоре, знаменитый спортсмен вспомнил, как он впервые отправился в Финляндию под надзором КГБ и о помощи со стороны обыкновенного финского строителя Кари Койвулы.

Первая встреча в Сочи

Вперые Ноол встретился с Койвула в 1988 году, когда прибыл на тренировочный сбор в Сочи.

"Эстонцы были в нас, финнах, очень заинтересованы. Они разговаривали на финском языке и заливали нам о своих ужасающе высоких результатах в легкой атлетике", - рассказывает Койвула, который остановился в той же гостинице, что и Ноол.

Отдыхавший на черноморском курорте финн вспомнил, как на рынке прикупил двух черепах. "Голодный Эрки пришел к нам в номер, попросил разрешение, а затем съел весь салат, предназначавшийся для черепах, и большой кусок сыра".

Когда пути-дороги эстонца и финна в Сочи разошлись, они обменялись перед расставанием адресами и телефонами.

Под присмотром КГБ

В 1989 году Ноол впервые побывал в Финляндии. "Когда теплоход "Георг Отс" вышел из Таллиннского порта, испытывал прекрасное чувство - мы были свободны от русских. В Финляндии, казалось, небо находится ближе. Это один из самых эмоциональных моментов моей карьеры", - вспоминает Ноол события 30-летней давности.

По словам спортсмена, во время поездки в Финляндию спортсменов сопровождал один человек. "Вероятно, он был из КГБ", - сказал Ноол.

Находясь в Финляндии, Ноол связался с Койвула и приехал к нему в Тампере домой. Когда на следующий день в местной газете Aamulehti вышла статья про выступление Ноола в Финляндии, Койвула был очень удивлен.

В универмаге Ноол обратил внимание на красивые кроссовки Reebok, но в кармане у него были только советские рубли. Койвула посмотрел на обувь эстонца и попросил продавца упаковать Reebok. Ноол плакал от радости - теперь он не должен был ходить в рваных туфлях.

Когда йогурт был деликатесом

В начале своей спортивной карьеры Ноол несколько раз приезжал зимой тренироваться в Тамперее, поскольку в Эстонии не было в то время условий для тренировок в зимние месяцы. "Тогда нельзя было представить, что можно путешествовать в каюте. Это была роскошь для эстонцев", - отмечает Ноол. Спортсмены спали в коридорах, а на следующий день соревновались в Финляндии.