Керсти Кальюлайд проехала 89 километров на велосипеде

Cегодня прошел 23 веломарафон в Тарту. 89 километров на велосипеде проехала и президент Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд часто принимает участие в национальных спортивных мероприятиях. Ее результат всегда доказывает, что она в хорошей спортивной форме. Сегодня она проехала 89 км за 4:03.06. В целом Кальюлайд заняла 979 место. Среди 106 добравшихся до финиша женщин — она на 34 месте. В своем возрастном классе — она четвертая.
Два года назад президент пробежала Таллиннский полумарафон (21.1 км) за 1 час 50 минут и 44 секунды. В общем зачете она заняла 929 место, а среди женщин была 157-й
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