”Керес хотел уехать, но лодка не пришла”. Мерике Рытова — о великом современнике

Сегодня у Кереса юбилей — 105 лет. Как он отмечал дни рождения, когда был жив? что это были за праздники?

У нас большая разница в возрасте, так что я не присутствовала на таких мероприятиях. Дни рождения он, очевидно, справлял дома, в кругу семьи — если не уезжал ни на какие соревнования.

Почему Керес остался в СССР, почему не уехал в 1944 году в Швецию, например, как это сделали многие эстонцы?

Знаю, что он хотел уехать, но ему не повезло — не пришла лодка, а потом оказалось слишком поздно. В тот день помимо Кереса и его семьи были еще люди, которые хотели уехать, но не пришла лодка и они остались здесь. Это было в конце войны, когда советские войска входили в Таллинн, то есть в 1944 году.

Можно ли сказать, что его жизнь на Западе была бы лучше?

Если бы он уехал, он не смог бы уже вернуться и, возможно, не смог бы играть в турнирах в СССР. А в СССР жизнь была сложная, но ему помогало то, что он был одним из ведущих шахматистов в мире, а в Советском Союзе ценили шахматистов. А по поводу отношений с советским руководством — мне тяжело судить, потому что я могу не все знать. Время после войны действительно было тяжелое и непростое, но я была ребенком. Тогда никто ничего не знал наверняка, даже когда журналисты потом писали о нем и его жизни в советское время, они не моги знать всей правды и, может быть, не обо всем могли писать.

Согласны ли вы с теми, кто считает Пауля Кереса сильнейшим шахматистом среди тех, кто не был чемпионом мира?

Так действительно говорят, и мне приятно согласиться с этим. Но, конечно, судить объективно об этом сложно. Но нам, эстонцам, очень приятно считать, что это так. А вообще, его очень уважали во всем шахматном мире, он пользовался очень сильным авторитетом.

Merike Rõtova, maleperekond, Ev100 peret Foto: Ekspress Meedia

Похороны Кереса собрали в Таллинне больше 100 000 человек. Как это всё происходило? И не боялись ли советские руководители такого столпотворения.

Очевидно, нет, не боялись — все-таки похороны. И если честно, столько народа на улицах Таллинна я не видела. Но я очень хорошо помню, что когда гроб помню, что, когда гроб выносили из концертного зала Эстонии, везде-везде был народ. И была тишина, которой невозможно представить. Когда столько людей приехали со всех концов Эстонии, и сохраняли такое безмолвие.