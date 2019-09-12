Казахстанских биатлонистов оправдали за допинг

В ноябре 2018 года IBU временно отстранил Галину Вишневскую, Дарью Климину-Усанову, Алину Райкову, Ольгу Полторанину, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анну Кистанову, Антона Пантова и Василия Поткорытова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые все еще ведутся в Австрии и Италии.

Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов, хотя расследование продолжается.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и Климиной-Усановой.