"Катюша" смолкла

Как заявила пресс-служба CAS со ссылкой на генерального секретаря Матье Риба, ”комиссия считает, что формулировка в решении ”любой гимн, связанный с Россией”, распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на ”Катюшу”.

Напомним, что российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях и использовать оригинальный гимн.