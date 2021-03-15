15.03.2021, 15:06

"Катюша" смолкла

 (11)
EST
Катюша против CAS
Фото: Scanpix, delfi.ee

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил запрет на использование российскими спортсменами песни ”Катюша” на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине, сообщает РИА ”Новости”.

Как заявила пресс-служба CAS со ссылкой на генерального секретаря Матье Риба, ”комиссия считает, что формулировка в решении ”любой гимн, связанный с Россией”, распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на ”Катюшу”.

Напомним, что российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях и использовать оригинальный гимн.

Читайте также: