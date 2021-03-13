"Катюша" попала под санкции. Российским спортсменам запретили песню военных лет

В декабре 2020 года за нарушение антидопинговых правил Спортивный суд отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпийские игры в Токио и Пекине, а также чемпионаты мира.

Без гимна и без "Катюши"

Российские спортсмены будут выступать на этих топ-турнирах и без государственного гимна. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России в качестве музыкального сопровождения предложила в январе использовать популярную песню военных лет "Катюша", которая была написана в 1938 году композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским.

Это решение ОКР должен был утвердить Спортивный суд в Швейцарии, который следит за соблюдением санкций. Идея с "Катюшей" судьям не понравилась.

Слишком русская песня

"Комиссия Спортивного суда считает, что санкции распространяются на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на эту страну, в том числе и на "Катюшу", - сообщает Inside the Games

Изначально в решении Спортивного суда говорилось только о запрете на текущий и предыдущие гимны России, однако теперь выясняется, что "запрещенный список" намного шире.

Если формулировка, которую проводит Inside the Games, подтвердится, то в качестве гимна российской делегации на Олимпийских играх в Токио нельзя будет использовать ни одно музыкальное произведение, к которому приложил руку композитор из России или СССР, а также русский сочинитель, живший за границей.