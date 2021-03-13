"Катюша" попала под санкции. Российским спортсменам запретили песню военных лет(20)
Спортивный арбитражный суд не разрешил России использовать на Олимпийских играх популярную песню военных лет "Катюша", сообщает Inside the Games.
Спортивный арбитражный суд не разрешил России использовать на Олимпийских играх популярную песню военных лет "Катюша", сообщает Inside the Games.
В декабре 2020 года за нарушение антидопинговых правил Спортивный суд отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадают Олимпийские игры в Токио и Пекине, а также чемпионаты мира.
Без гимна и без "Катюши"
Российские спортсмены будут выступать на этих топ-турнирах и без государственного гимна. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России в качестве музыкального сопровождения предложила в январе использовать популярную песню военных лет "Катюша", которая была написана в 1938 году композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским.
Это решение ОКР должен был утвердить Спортивный суд в Швейцарии, который следит за соблюдением санкций. Идея с "Катюшей" судьям не понравилась.
Слишком русская песня
"Комиссия Спортивного суда считает, что санкции распространяются на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на эту страну, в том числе и на "Катюшу", - сообщает Inside the Games
Изначально в решении Спортивного суда говорилось только о запрете на текущий и предыдущие гимны России, однако теперь выясняется, что "запрещенный список" намного шире.
Если формулировка, которую проводит Inside the Games, подтвердится, то в качестве гимна российской делегации на Олимпийских играх в Токио нельзя будет использовать ни одно музыкальное произведение, к которому приложил руку композитор из России или СССР, а также русский сочинитель, живший за границей.
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