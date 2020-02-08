Катрина Лехис выиграла этап Кубка мира в Барселоне!

В четвертьфинале подопечная Николая Новоселова одолела победительницу чемпионата мира 2018 года Мару Наварриа (Италия) 15:11, а за вход в финал хаапсалуская шпажистка в дополнительное время победила россиянку Татьяну Гудкову - 11:10.

"Ни один бой не был простым, - признала по окончании турнира в интервью Delfi Sport Лехис. - Конечно, победа над лидером мирового рейтинга румынкой Аной-Марией Попеску во втором круге была очень приятна. В нынешнем сезоне я ей уже дважды проигрывала. Это вообще моя первая победа над ней в индивидуальных турнирах".

Перед началом нынешнего сезона Лехис перешла тренироваться к Николаю Новоселову.

"Наша совместная работа идет хорошо: я слушаю его - он слушает меня. Мы договорились об определенных вещах и придерживаемся плана", - добавила Лехис.

9 февраля в Барселоне пройдет командный турнир в женской шпаге.