08.02.2020, 17:20
Катрина Лехис пробилась в полуфинал Кубка мира! Впереди бой с россиянкой
В Барселоне проходит женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Из пяти эстонских шпажисток, пробившихся в основную сетку, лучше всех выступает экс-чемпионка Европы Катрина Лехис.
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