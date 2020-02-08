08.02.2020, 17:20

Катрина Лехис пробилась в полуфинал Кубка мира! Впереди бой с россиянкой


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Katrina Lehis
Katrina LehisFoto: Jaanus Lensment

В Барселоне проходит женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Из пяти эстонских шпажисток, пробившихся в основную сетку, лучше всех выступает экс-чемпионка Европы Катрина Лехис.

В четвертьфинале подопечная Николая Новоселова одолела победительницу чемпионата мира 2018 года Мару Наварриа (Италия) и пробилась в полуфинал - 15:11.

За вход в финал хаапсалуская шпажистка сразится с россиянкой Татьяной Гудковой.

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