26.11.2019, 02:00

Карина Половникова завоевала золото юниорского чемпионата мира в фитнесе


EST 4
Karina Polovnikova MM-kullaga.
Karina Polovnikova MM-kullaga.Foto: erakogu

На завершившемся в Будапеште юниорском чемпионате мира по фитнесу и культуризму лучше всех из посланцев Эстонии выступила Карина Половникова. В возрастной группе до 23 лет она завоевала золотую медаль в категории до 163 см.

Борьбу за медали в этой категории вели 5 спортсменок. После первого раунда Половникова занимала второе место, но после свободного позирования выпускница Мустамяэской реальной гимназии набрала лучшую сумму баллов, опередив россиянку и венгерку.

В командном зачете сборная Эстонии - за нее выступали 8 спортсменов - заняла в Будапеште 13-е место.




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Публикация от Karina polovnikova 🧚‍♀️ (@karinapolovnikova_ifbb)



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