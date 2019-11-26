Карина Половникова завоевала золото юниорского чемпионата мира в фитнесе

Борьбу за медали в этой категории вели 5 спортсменок. После первого раунда Половникова занимала второе место, но после свободного позирования выпускница Мустамяэской реальной гимназии набрала лучшую сумму баллов, опередив россиянку и венгерку.

В командном зачете сборная Эстонии - за нее выступали 8 спортсменов - заняла в Будапеште 13-е место.





















