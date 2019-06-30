Каратист Павел Артамонов завоевал бронзовую медаль Европейских игр!

22-летний Артамонов - воспитанник спортклуба "Будо", занимается под руководством опытного специалиста Александра Зыкова.

Подарок тренеру на день рождения

Интересно, что Артамонов выиграл бронзовую медаль в день рождения своего тренера - 30 июня Зыкову исполнилось 54 года.

"Турнир в Минске сложился для меня удачно. Вышел из подгруппы и пробился в полуфинал, где моим соперником был пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев из Азербайджана. В поединке с ним я первым заработал результативный балл, но опытный соперник сумел отыграться и победить со счетом 2:1. Бронзовая медаль Европейских игр - хороший результат. Я очень счастлив", - так прокомментировал Артамонов свое выступление в белорусской столице.

Поединок с Артамоновым, похоже, отнял у азербайджанца много сил. В финале Агаев проиграл украинцу Станиславу Горуну - 0:4.

Эстония выступила в Минске лучше, чем в Баку

На завершившихся Европейских играх в Минске эстонские спортсмены завоевали две серебряные награды и три бронзовые. В 2015 году на первых Европейских играх в Баку у Эстонии было 3 медали (два серебра и одно бронза). В медальном зачете Эстония заняла в белорусской столице 35-е место среди 50 стран.

По количеству завоеванных наград первое место в Минске уверенно завоевала Россия - 109 медалей (44-23-42). На втором месте Беларусь - 69 (24-16-29). Тройку призеров замкнула Украина - 51 (16-17-18).