”Канзас-Сити” обыграл ”Сан-Франциско” в финале чемпионата НФЛ. Это одно из самых популярных соревнований в мире

Квотербек ”Канзас-Сити” Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула LIV. Махоумс совершил 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, а также заработал 2 тачдауна на пасе и 1 на приеме.

Эта победа стала для ”Канзаса” первой за 50 лет, до этого команда становилась чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) лишь однажды — в 1970-м. ”Чифс” также играли в финале первого Супербоула в 1967-м, но уступили ”Грин Бэй”, сообщает Sports.ru.

”Сан-Франциско”, лидировавший до 12-й минуты заключительной четверти, проиграл второй Супербоул в истории и не смог повторить рекорд ”Питтсбурга” и ”Нью-Ингленд” по количеству побед (6).

Супербоул традиционно является одним из самых популярных событий года. Так в 2019 году матч по телевизору посмотрели 98,2 миллиона человек, а доходы от рекламы во время матча составили $382 млн.

Супербоул-2020, решающий матч НФЛ в сезоне-2019/2020, начался с минуты молчания в память о Кобе Брайанте, его дочери и других погибших при крушении вертолета в прошлое воскресенье.